El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 82% y descenderá ligeramente.

Durante las primeras horas del día, se espera que el viento sople desde el sur a una velocidad de entre 6 y 7 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable. Sin embargo, a medida que se acerque el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados . La humedad seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente. Desde las 14:00 hasta las 20:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto y muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 19 y 21 grados . La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, alcanzando un 70% hacia las 19:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, aunque a partir de las 14:00 se incrementará ligeramente, alcanzando un 15% hacia las 14:00 y un 20% hacia las 20:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento, que soplará principalmente desde el sur y suroeste, aumentará su intensidad a lo largo de la tarde, alcanzando rachas de hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 9 km/h.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a unos agradables 9 grados hacia la medianoche, con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando un 83%. En resumen, O Grove experimentará un día mayormente soleado y cálido, con un ligero aumento de nubosidad por la tarde, pero sin lluvias significativas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Sin embargo, a partir de las 2 de la mañana, la niebla comenzará a hacer acto de presencia, afectando la visibilidad y creando un ambiente más fresco y húmedo.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que la niebla y la bruma hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.