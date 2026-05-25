El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados hacia las 2 y 3 de la madrugada.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 4 de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y bajando a un 64% en las primeras horas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A partir de las 10 de la mañana, se espera que la velocidad del viento alcance los 9 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 19 km/h a las 10 de la mañana. Este viento del noroeste se mantendrá durante gran parte del día, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, entre las 2 y las 8 de la tarde, existe una probabilidad del 15% de que se produzcan intervalos nubosos, aunque no se anticipan tormentas ni precipitaciones significativas.

La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados a partir de la 1 de la tarde y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 6 de la tarde. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 72% hacia las 4 de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 20 grados hacia las 10 de la noche.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la atmósfera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura oscilará entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.