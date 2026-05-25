El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en 19 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo hasta 24 grados hacia el mediodía. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 65% y el 79% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 26 grados entre las 14:00 y las 16:00. A pesar de este calor, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día, lo que sugiere que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones actuales no parecen indicar un riesgo significativo de tormentas severas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre 5 y 32 km/h, predominando del sur. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 14:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 20:00 y bajando a 15 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:58.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvias. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 28 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Redondela, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.