El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en 19 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo hasta 24 grados hacia el mediodía. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 65% y el 79% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 26 grados entre las 14:00 y las 16:00. A pesar de este calor, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día, lo que sugiere que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones actuales no parecen indicar un riesgo significativo de tormentas severas.
El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre 5 y 32 km/h, predominando del sur. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 14:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 20:00 y bajando a 15 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:58.
En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvias. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 28 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.
El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Redondela, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.
El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo
- El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo
- El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Nidia Arévalo, primera alcaldesa del PP en postularse como candidata
- La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos
- Pierde en Praza de América la camiseta del Celta que le había regalado su abuelo antes de morir: «Tiene un gran valor sentimental»
- Una saga de relojeros de Vigo se queda sin cuerda ocho décadas y tres generaciones después
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»