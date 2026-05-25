El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Moraña, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 26 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 26 grados.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con intervalos de nubes altas en las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipan intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas nubes más densas, aunque sin probabilidad significativa de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas y un aumento a un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque se espera que cualquier precipitación sea escasa y no afecte de manera significativa las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 58% a medianoche y aumentando hasta un 95% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la humedad disminuya gradualmente, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque se prevé que la bruma y la niebla en las primeras horas de la mañana puedan reducirla temporalmente. Sin embargo, se espera que estas condiciones mejoren rápidamente, permitiendo disfrutar de un día mayormente soleado.

En resumen, Moraña disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el cielo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que rondarán entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera en Cuntis un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 27 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 20 grados a las 10:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.