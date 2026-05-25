El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de nubes que podrían aparecer en la tarde, especialmente hacia el final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 17 grados, y se espera que desciendan a 25 grados por la noche. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 90% a las 06:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 42% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Este viento será un aliado para mitigar el calor en las horas más cálidas del día.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera que las lluvias sean escasas, con un 55% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las cantidades previstas son mínimas, con apenas 0.1 mm esperados. Esto sugiere que, aunque podrían presentarse algunos intervalos nubosos con lluvia escasa, no se anticipan precipitaciones significativas que puedan afectar las actividades diarias.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para salir y disfrutar de la naturaleza. A medida que se acerque la tarde, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el cielo, pero en general, se prevé un día placentero para los habitantes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente a partir de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados .

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y bajando a un 54% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más llevadera.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 29 grados en la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados en la madrugada y descenderá ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.