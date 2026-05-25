El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avanza el día, se espera que la bruma y la niebla, que han sido características en las primeras horas, den paso a intervalos nubosos, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 19:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% hacia el final del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque la bruma matutina podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta, lo que significa que el día se desarrollará sin interrupciones significativas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 30% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque no se prevén lluvias significativas. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es poco probable que afecten las actividades al aire libre.

En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día propicio para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la temperatura se situará en torno a los 20 grados , con una ligera brisa proveniente del este, alcanzando velocidades de hasta 5 km/h.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.