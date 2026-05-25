El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Meis, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas máximas alcanzarán hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque no se espera que afecten significativamente la luminosidad del día.

A partir de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 30% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00. Sin embargo, esta probabilidad es baja y no debería ser motivo de preocupación para quienes planean disfrutar de la noche en Meis. Las temperaturas comenzarán a descender después de la puesta del sol, que ocurrirá a las 21:59, llevando el termómetro a unos 17 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.