El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que la niebla y la bruma hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 6 de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescura matutina. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 66% por la tarde, lo que hará que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento ayudará a dispersar la niebla matutina y a refrescar el ambiente, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá mayormente del sur y suroeste.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 25% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque se espera que estas sean de corta duración y no afecten de manera considerable el desarrollo del día.

Los cielos se mantendrán mayormente despejados, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin llegar a cubrir el sol. Este clima favorable invita a los residentes y visitantes de Meaño a disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Sanxenxo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que la niebla y la bruma hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, y se prevé que el cielo se mantenga en su mayoría con intervalos nubosos, especialmente durante la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.