El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

Hoy, 25 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% a primera hora y aumentando gradualmente hasta un 73% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de mayor bochorno, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura esté en su punto más alto. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

A partir de la madrugada, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, lo que podría dificultar la circulación en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol ascienda, la niebla se disipará, dando paso a un cielo más despejado y soleado. A partir de las 10:00, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos nubosos que no afectarán significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 20% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero sin indicios de que se produzcan precipitaciones. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 22:00. La brisa continuará siendo suave, lo que hará que la velada sea ideal para paseos al aire libre. En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre y disfrutar de la llegada del verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 21 grados y descendiendo ligeramente a 20 grados en las horas posteriores.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo variado que alternará entre momentos de sol y nubes. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.