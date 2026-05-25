El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 61% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 5 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse un poco, pasando a un estado de poco nuboso hasta las 8 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas alcanzarán su punto más bajo, con un mínimo de 15 grados . Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 2 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

A partir de las 2 de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 85% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 2 de la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

La tarde se presentará con temperaturas que comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 64% al final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:58, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más fresco y húmedo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar lugar a un amanecer menos brillante de lo habitual. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con nubes altas dominando el cielo.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados en las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Vila de Cruces experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando con intervalos de cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé una temperatura de 27 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.