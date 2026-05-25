El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Sin embargo, a partir de las 2 de la mañana, la niebla comenzará a hacer acto de presencia, afectando la visibilidad y creando un ambiente más fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que persistirá hasta las 8 de la mañana. A partir de ese momento, el cielo se tornará cubierto, con nubes que dominarán el panorama hasta el mediodía. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán en torno a los 20 grados , lo que resulta agradable para actividades al aire libre, aunque la sensación de frescor aumentará debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles del 78% al 83%.

A partir de la tarde, el tiempo comenzará a mejorar, con intervalos nubosos que permitirán que el sol se asome entre las nubes. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable. El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, existe un 20% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 22:01. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 15 grados , lo que hará que la velada sea fresca pero agradable. La humedad relativa comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando niveles del 66% al 76% hacia la medianoche.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día variado, con un inicio fresco y brumoso, seguido de una tarde cálida y despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y contemplar la belleza natural de la isla.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 82% y descenderá ligeramente.

Hoy, 25 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos que podrían dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.