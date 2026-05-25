El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica se volverá más confortable a medida que la temperatura se eleve y la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento alcanzará su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 29 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, sin la presencia de niebla o bruma que pueda afectar la experiencia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 22 grados a las 7 de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que podría llegar a los 17 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:58.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o explorar los encantos del municipio.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque las primeras horas de la mañana estarán marcadas por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a media mañana, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.