El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá agradable, con mínimas de 17 grados en las primeras horas y máximas que alcanzarán los 25 grados en la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 65% hacia el final del día, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará de manera constante, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h, predominando de dirección noreste y norte. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcancen los 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se espera que afecten significativamente el tiempo soleado que dominará la jornada. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 15% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, pero sin indicios de que se materialicen.

Los amantes de las actividades al aire libre encontrarán en este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar paseos, ya que las condiciones climáticas serán favorables. La puesta de sol se anticipa para las 21:59, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral en Gondomar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura oscilará entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados hacia las 2 y 3 de la madrugada.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Durante la madrugada y la mañana, el estado del cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.