El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar lugar a un amanecer menos brillante de lo habitual. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con nubes altas dominando el cielo.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. La temperatura durante la mañana oscilará entre los 15 y 19 grados , con un aumento gradual a medida que se acerque el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que el día avance, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación de calor podría verse mitigada por la presencia de vientos moderados provenientes del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h. Estos vientos aportarán un alivio en las horas más cálidas del día, aunque también podrían generar un ambiente algo más fresco en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que a partir de las 2 de la tarde se inicie un periodo de intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese tiempo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, especialmente en la franja horaria de la tarde.

La tarde también traerá consigo un aumento en la nubosidad, con intervalos que podrían oscilar entre nubes y claros. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 19 grados hacia las 9 de la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas cálidas de la mañana antes de que lleguen las lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 75% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados en las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.