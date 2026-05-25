El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 75% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 19 grados, pero se espera que alcancen su punto máximo hacia la tarde, donde se prevé un ambiente más cálido con temperaturas que podrían llegar a los 26 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 57% por la mañana y alcanzando hasta un 83% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 13 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en la mañana, se incrementa a un 30% en la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que se desarrolle el día.

En resumen, A Estrada experimentará un día variable, con nubes y posibilidad de lluvias, temperaturas cálidas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo cambiante y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera en Cuntis un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 27 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 20 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente estable y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados en las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.