El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera en Cuntis un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 27 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 20 grados a las 10:00 horas.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá con intervalos de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 80% de posibilidad de que se produzcan algunas gotas entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la cantidad esperada es escasa, apenas 0.1 mm. Esto sugiere que, si bien podría haber algunas nubes, la mayor parte del día se mantendrá seco.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 06:00, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 27 grados a las 17:00 horas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a 20 grados hacia las 23:00 horas, lo que hará que la velada sea agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cuntis se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes altas, temperaturas cálidas y un viento suave. Aunque existe una ligera posibilidad de lluvia por la tarde, no se anticipan condiciones climáticas adversas, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que rondarán entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 75% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Moraña, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 26 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 26 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.