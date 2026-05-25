El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 20°C, que se mantendrá similar durante la primera parte del día, alcanzando los 19°C a las 02:00 y 03:00 horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 18°C entre las 04:00 y 07:00 horas. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 99% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día.

A partir de las 08:00 horas, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque se espera que la mayor parte del día permanezca con nubes altas y poco sol. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 17°C a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 27°C en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará al 55% hacia la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A las 14:00 horas, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 30% entre las 14:00 y 20:00 horas, aunque no se anticipan lluvias significativas. La tarde se presentará como un buen momento para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de nubes más densas.

Finalmente, al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas se situarán en torno a los 21°C a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que rondarán entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente estable y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Valga se prepara para un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y condiciones de cielo que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C a las 21°C durante la mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 57% y aumentará gradualmente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.