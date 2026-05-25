El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente a partir de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados .

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, con un 54% previsto para la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en la mañana, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambia, ya que se prevé un 75% de probabilidad de lluvia escasa entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que podría traer consigo intervalos nubosos con lluvias ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de mayor inestabilidad.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más altas.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga nublado, con temperaturas que descenderán a unos agradables 11 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a una sensación más fresca al caer la noche.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas cálidas en la tarde y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, y disfrutar de las temperaturas agradables de la mañana antes de que la nubosidad y la lluvia hagan su aparición.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de nubes que podrían aparecer en la tarde, especialmente hacia el final del día.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 02:00 y las 07:00, cuando las condiciones serán completamente despejadas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 29 grados en la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados en la madrugada y descenderá ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.