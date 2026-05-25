El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

A partir de las 9:00 a.m., la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20 grados a media mañana. Durante el día, se espera que la temperatura oscile entre los 18 y 23 grados, proporcionando un tiempo templado y agradable. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 69% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. A medida que el día avance, se prevé que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que Cangas permanezca seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos que podrían generar algunas gotas dispersas, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 10:00 p.m. La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y cómodo. La puesta de sol se producirá a las 21:59, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada mayormente nublada y templada.

En resumen, hoy en Cangas se prevé un tiempo variado, con niebla matutina, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea disfrutable para los residentes y visitantes. Se recomienda precaución en las primeras horas debido a la visibilidad reducida y disfrutar del tiempo templado a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la temperatura se situará en torno a los 20 grados , con una ligera brisa proveniente del este, alcanzando velocidades de hasta 5 km/h.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avanza el día, se espera que la bruma y la niebla, que han sido características en las primeras horas, den paso a intervalos nubosos, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Vigo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que el día progrese, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.