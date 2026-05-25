El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento alcanzará su máxima velocidad, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. No se anticipan rachas fuertes, lo que contribuirá a un día tranquilo en términos de condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente hasta el ocaso, que se producirá a las 22:00 horas. Las condiciones meteorológicas de hoy son perfectas para disfrutar de un paseo por la costa o una cena al aire libre, ya que las temperaturas se mantendrán agradables incluso al caer la noche.

En resumen, Cambados disfrutará de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es una jornada ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo el buen tiempo que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 82% y descenderá ligeramente.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

Hoy, 25 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos que podrían dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.