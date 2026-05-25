El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que rondarán entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 26 grados alrededor de las 14:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la humedad. El viento, que soplará mayormente del sur-suroeste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 6 y 12 km/h, lo que contribuirá a una ligera brisa refrescante.

Durante la tarde, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, especialmente a partir de las 15:00 horas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 65% de posibilidad de que se registren algunas gotas entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, apenas 0.1 mm. Esto sugiere que, si bien podría haber algunas nubes, la mayor parte del día se mantendrá seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 21:59 horas, momento en el que se podrá observar el ocaso. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada. La humedad, aunque disminuirá ligeramente, seguirá siendo notable, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y agradables.

En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como mayormente soleado con algunas nubes en la tarde, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de algunas nubes y la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 20°C, que se mantendrá similar durante la primera parte del día, alcanzando los 19°C a las 02:00 y 03:00 horas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera en Cuntis un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 27 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 20 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Moraña, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 26 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 26 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.