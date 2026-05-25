El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la temperatura se situará en torno a los 20 grados , con una ligera brisa proveniente del este, alcanzando velocidades de hasta 5 km/h.

Durante las primeras horas del día, la humedad relativa será bastante alta, alcanzando un 58% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 61% a la 01:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la humedad comience a descender, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad.

A partir de las 02:00, el cielo comenzará a presentar bruma, y hacia las 03:00 y 04:00, se prevé la aparición de niebla, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona. Es recomendable que los conductores tomen precauciones adicionales durante estas horas. La niebla persistirá hasta las 07:00, momento en el que comenzará a disiparse, dando paso a intervalos nubosos que se mantendrán durante gran parte de la jornada.

A medida que el día avanza, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00, con un termómetro que podría marcar hasta 23 grados . Las condiciones meteorológicas se mantendrán mayormente estables, con intervalos nubosos que no traerán consigo precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 8 km/h en las horas centrales del día, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, pero sin llegar a ser molesto.

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. La niebla matutina podría ser un inconveniente temporal, pero se espera que se disipe rápidamente, permitiendo que los residentes y turistas aprovechen al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avanza el día, se espera que la bruma y la niebla, que han sido características en las primeras horas, den paso a intervalos nubosos, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Sanxenxo se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que la niebla y la bruma hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, y se prevé que el cielo se mantenga en su mayoría con intervalos nubosos, especialmente durante la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.