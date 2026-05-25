El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 95% en la madrugada, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más pesada, la tarde será más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se espera que esto afecte de manera considerable el tiempo general. La probabilidad de tormentas es también baja, lo que refuerza la idea de un día mayormente soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 20 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:59, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, Barro disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en un paseo por el campo o en una reunión con amigos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Meis, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 28 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Moraña, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 26 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 26 grados.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.