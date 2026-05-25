El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura oscilará entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 65% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá agradable, sin llegar a ser sofocante. La brisa del mar, que soplará desde el noreste, aportará un alivio adicional a las temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad de entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas más fuertes se registrarán en torno a las 12:00 y 13:00 horas, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los que planeen estar en la playa o en zonas abiertas que tomen precauciones ante posibles ráfagas más intensas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. La visibilidad será excelente, sin la interferencia de niebla o bruma, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Baiona.

A medida que avance la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 18 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:59, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Baiona y sus alrededores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados hacia las 2 y 3 de la madrugada.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o explorar los encantos del municipio.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.