El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de mayo

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 02:00 y las 07:00, cuando las condiciones serán completamente despejadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a medianoche, descendiendo ligeramente en las primeras horas, pero recuperándose rápidamente a medida que el sol se eleva en el horizonte. A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, lo que hará de este un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se prevén condiciones de tormenta ni precipitaciones, lo que significa que el día se desarrollará sin interrupciones climáticas.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, pero aún así, las posibilidades de lluvia son mínimas. Esto se traduce en un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un viento moderado. Las condiciones climáticas son perfectas para salir y disfrutar de la naturaleza, así que no olvide aplicar protector solar y mantenerse hidratado mientras aprovecha este hermoso día de primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 29 grados en la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados en la madrugada y descenderá ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 17 y 20 grados , con una humedad relativa que rondará el 75%, lo que puede generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 25 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 02:00 y las 05:00, cuando las condiciones serán completamente despejadas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-24T20:47:12.