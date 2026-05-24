El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados a media tarde. Sin embargo, a partir del mediodía, comenzarán a aparecer intervalos nubosos, aunque sin previsión de precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 10% en las horas cercanas a la tarde, lo que indica que, en general, el día se mantendrá seco.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h, con rachas máximas que podrían alcanzar hasta 48 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, con un aumento en la nubosidad que podría dar paso a un ambiente más fresco. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas gotas dispersas en la noche.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un inicio soleado, temperaturas agradables y un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que promete mantener a los habitantes y visitantes atentos a los cambios en el cielo. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracteriza por un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 22°C durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 65%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.