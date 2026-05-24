El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 22°C durante la mañana, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 65%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se espera que las nubes comiencen a aumentar, especialmente hacia la tarde. A partir de las 14:00 horas, el cielo se tornará parcialmente nublado, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28°C, lo que hará que la tarde sea cálida y agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, también se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 75% de posibilidad de lluvias escasas. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que podría traer consigo intervalos nubosos con lluvia ligera, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables si planean salir durante este periodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, con un predominio de nubes que podrían traer más lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20°C al caer la tarde y llegando a los 17°C durante la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 65%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa será mayormente soleado por la mañana, con un aumento de nubes y probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda disfrutar de las horas de sol, pero estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Catoira se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo más nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 31 grados.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.