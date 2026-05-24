El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Vilaboa, con un inicio de jornada caracterizado por cielos despejados que permitirán disfrutar de un amanecer claro a las 07:04. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente templado y agradable. La humedad relativa se mantendrá en torno al 71%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. A medida que el día progrese, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, se incrementará la probabilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa, con un 80% de probabilidad de precipitación en este periodo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para refrescar el ambiente y proporcionar alivio ante el calor. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 11 y 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 64 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en comparación con las temperaturas reales.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que descenderán a alrededor de 21 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 65% hacia la noche, lo que podría generar un ambiente más pesado.

En resumen, el día en Vilaboa se presenta como una mezcla de sol y nubes, con un aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde. Se aconseja a los habitantes que disfruten de la mañana soleada, pero que estén atentos a las condiciones cambiantes a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Moaña se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se situará en torno al 66%, lo que podría generar una sensación de calidez moderada.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 46% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría despejado, aunque habrá intervalos nubosos durante la tarde, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 29 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.