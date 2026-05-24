El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.
Sin embargo, a partir del mediodía, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un valor de 28 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 39% durante esta franja horaria, contribuirá a que el calor se sienta más fuerte. Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.
A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser acompañadas de tormentas. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 95% en este mismo periodo. Por lo tanto, se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde y la noche.
El viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, lo que podría intensificar la sensación de inestabilidad en el tiempo. A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá más cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, rondando los 19 grados hacia el final del día.
En resumen, Vila de Cruces experimentará un inicio de jornada soleado y cálido, pero se recomienda estar alerta ante la llegada de lluvias y tormentas en la tarde. La combinación de calor, humedad y viento podría generar un ambiente propenso a cambios bruscos, por lo que es importante seguir las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.
El tiempo en otros municipios
Hoy, 24 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.
El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 14 y 28 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se espera que el termómetro alcance su máximo de 28 grados a las 14:00 horas.
El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 09:00 y suba hasta los 24 grados hacia las 10:00, alcanzando un máximo de 25 grados a las 12:00.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo
- El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo
- El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Aspas se emociona al verse de niño en el vídeo que anunció su renovación: «Mi padre me silba en Balaídos y ya sé dónde está»
- El Celta cancela por la alerta amarilla la fiesta previa al partido ante el Sevilla
- Cuarenta años de excelencia en la mesa
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas