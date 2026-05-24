El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir del mediodía, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un valor de 28 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 39% durante esta franja horaria, contribuirá a que el calor se sienta más fuerte. Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser acompañadas de tormentas. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 95% en este mismo periodo. Por lo tanto, se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde y la noche.

El viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, lo que podría intensificar la sensación de inestabilidad en el tiempo. A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá más cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, rondando los 19 grados hacia el final del día.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un inicio de jornada soleado y cálido, pero se recomienda estar alerta ante la llegada de lluvias y tormentas en la tarde. La combinación de calor, humedad y viento podría generar un ambiente propenso a cambios bruscos, por lo que es importante seguir las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 14 y 28 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se espera que el termómetro alcance su máximo de 28 grados a las 14:00 horas.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 09:00 y suba hasta los 24 grados hacia las 10:00, alcanzando un máximo de 25 grados a las 12:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.