El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo variado que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán mayormente cubiertos, con intervalos nubosos que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más prominentes, aunque también habrá periodos de despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán 19 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 17 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 28 grados en las horas de mayor calor. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 53% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 59 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas del día, aumentando a un 45% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las lluvias, si se producen, serán ligeras y esporádicas, por lo que no deberían afectar significativamente las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:58. La temperatura descenderá a unos agradables 19 grados, creando un ambiente ideal para pasear y disfrutar de la brisa marina.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una mezcla de nubes y sol, con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la posibilidad de alguna ligera lluvia en la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes jugarán un papel protagónico a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos que se mantendrán hasta la mañana, con temperaturas que rondarán los 19 grados . La humedad relativa será notable, alcanzando un 67% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Moaña se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se situará en torno al 66%, lo que podría generar una sensación de calidez moderada.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 19 grados y alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.