El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Valga se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda a los habitantes de Valga que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste por la mañana, con velocidades que alcanzarán los 18 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al suroeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h en la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

A partir de la tarde, existe una probabilidad del 80% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría traer un ligero alivio a las altas temperaturas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad, lo que sugiere que cualquier actividad de tormenta será aislada y no afectará a la mayoría de la población.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y pegajosa. El cielo se despejará nuevamente, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso atardecer a las 21:59.

En resumen, Valga disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con algunas nubes altas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo cálido y que estén atentos a las condiciones del viento, especialmente si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Catoira se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo más nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 31 grados.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados al amanecer, descendiendo ligeramente a 19 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.