El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, aunque las nubes no serán demasiado densas. La temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura será notable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La humedad relativa se situará en torno al 55% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja hará que el tiempo sea bastante soportable. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste a una velocidad de entre 8 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en momentos puntuales. Este viento suave proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, existe una probabilidad del 70% de que se produzcan precipitaciones ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre estén preparados para la posibilidad de un chaparrón ocasional. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 70% durante este mismo periodo, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas.

Por la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 20 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 72%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida. En general, se anticipa un día variado en Tui, con momentos de sol y algunas nubes, así como la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de estar atentos a los cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, lo que significa que habrá momentos de sol intercalados con nubes. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando el cielo estará cubierto en su mayoría.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese periodo.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 21°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.