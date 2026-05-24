El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se observarán intervalos nubosos que irán alternando con momentos de cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde, donde se prevén condiciones de cielo muy nuboso. Esto podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 60% en este periodo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 44% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos serán predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, lo que aportará una ligera brisa que podría resultar refrescante.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la nubosidad y la posible lluvia en la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que, si bien la mañana será mayormente despejada, es recomendable estar preparado para cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

Para aquellos que planean salir, se aconseja llevar un paraguas o impermeable, especialmente si se prevé estar fuera entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas por la noche descenderán a unos 18°C, lo que permitirá disfrutar de una velada templada, ideal para paseos o actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga un ojo en el cielo.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que sea un día disfrutable, aunque con la precaución de estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Oia se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con una temperatura que comenzará en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía, mientras que la humedad relativa se situará en un 62%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo variable que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos dominarán el cielo, con una transición hacia un ambiente más despejado en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19°C, con una ligera disminución a 18°C durante la primera parte de la tarde.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, aunque las nubes no serán demasiado densas. La temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura será notable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.