El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría despejado, aunque habrá intervalos nubosos durante la tarde, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 29 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 46% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad de 3 km/h por la mañana, aumentando gradualmente a 20 km/h en las horas centrales del día. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y un aumento notable en la probabilidad de lluvia a un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la misma franja horaria, aunque se mantiene en un 15% hacia el final del día. Esto indica que, aunque hay una posibilidad de tormentas, no se espera que sean severas.

En resumen, el día en Soutomaior se presenta como cálido y mayormente soleado, con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día agradable, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde, cuando la probabilidad de lluvia y tormentas aumente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, se mantendrá una temperatura agradable, comenzando en torno a los 19 grados y alcanzando un máximo de 28 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 46% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Vilaboa, con un inicio de jornada caracterizado por cielos despejados que permitirán disfrutar de un amanecer claro a las 07:04. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.