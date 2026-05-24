El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 09:00 y suba hasta los 24 grados hacia las 10:00, alcanzando un máximo de 25 grados a las 12:00.

La humedad relativa en la mañana se situará en torno al 77%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 42% a las 12:00, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. A lo largo de la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 39 km/h hacia las 11:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 15-20 km/h, lo que será ideal para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento significativo a un 95% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará soleado, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Silleda tengan a mano un paraguas o chubasquero si planean salir más tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 24 grados hacia las 19:00 y a 20 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:57, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día que, aunque comenzará con buen tiempo, podría traer sorpresas en forma de lluvia por la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:03. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que irán cubriendo el cielo.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 14 y 28 grados , siendo más cálida durante la tarde, cuando se espera que el termómetro alcance su máximo de 28 grados a las 14:00 horas.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.