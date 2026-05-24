El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 56% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente hacia la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 65 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 20 km/h por la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 35% de tormentas, aunque esto no debería ser motivo de preocupación, ya que las condiciones generales seguirán siendo favorables.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso a las 21:59, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día ideal para paseos por la playa, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Sanxenxo.

En resumen, hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar de las maravillas que ofrece Sanxenxo, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra parcialmente con nubes altas, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.