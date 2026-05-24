El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo variado en Salvaterra de Miño. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes comiencen a cubrir el cielo, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede variar debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 48% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mañana, con un 20% de posibilidad de lluvia en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos, aunque se espera que sean de carácter escaso. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Por la tarde, se espera que el viento sople del oeste a velocidades de hasta 13 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en medio del calor.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño comenzará soleado, pero se tornará más nublado a medida que avance, con un aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde. Las temperaturas serán cálidas, y se recomienda estar preparado para posibles chubascos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, As Neves se despertará con un tiempo variado que promete cambios a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , con una humedad relativa del 71%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo variado que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra en intervalos, con nubes que irán apareciendo y desapareciendo, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 21°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.