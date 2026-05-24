El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 21°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que comenzarán a aparecer hacia el mediodía. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene baja, con un 15% en las primeras horas y aumentando a un 80% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, las posibilidades de lluvia serán escasas, lo que permitirá que la mayoría de las actividades diurnas se desarrollen sin inconvenientes.

La temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 30°C, lo que hará que la sensación térmica sea cálida. La humedad relativa se mantendrá en torno al 49% a 61%, lo que contribuirá a un ambiente relativamente cómodo, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, lo que aportará una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas de mayor calor. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor.

Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a alrededor de 22°C, lo que hará que la velada sea ideal para paseos al aire libre o actividades familiares. La puesta de sol se producirá a las 21:57, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta mayormente favorable, con un inicio soleado, un aumento de nubosidad durante la tarde y un regreso a cielos despejados por la noche. Las temperaturas cálidas y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese periodo.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo variado en Salvaterra de Miño. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes comiencen a cubrir el cielo, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, aunque las nubes no serán demasiado densas. La temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura será notable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.