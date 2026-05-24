El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Los vientos serán predominantes del este, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 75% en este periodo. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 23 grados a las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:59, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado. La noche se presentará con cielos parcialmente nublados, pero sin previsión de tormentas.

Es importante que los residentes y visitantes de Ribadumia se preparen para un día cálido, llevando consigo agua y protección solar si planean estar al aire libre. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad puede aumentar. En general, se anticipa un día agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con la posibilidad de que algunas nubes traigan un ligero alivio del calor en las horas más cálidas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que promete mantener a los habitantes y visitantes atentos a los cambios en el cielo. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracteriza por un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Las primeras horas del día comenzarán con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:04. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad aumente ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un cielo poco nuboso y, en algunos momentos, intervalos nubosos.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.