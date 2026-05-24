El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 46% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

A lo largo del día, se espera que el viento sople principalmente del este, con velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h. En las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un bajo riesgo de lluvia, con un 10% de probabilidad en las primeras horas del día y un aumento significativo a un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las posibilidades de tormenta son igualmente bajas, manteniéndose en un 10% en las primeras horas y aumentando a un 15% en la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es probable que la mayor parte del día transcurra sin incidentes meteorológicos significativos.

La mañana comenzará con temperaturas agradables, alrededor de 19°C, y a medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 30°C en las horas pico. La tarde será el momento más cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, especialmente en la franja horaria de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes altas y un leve riesgo de lluvia por la tarde. Los habitantes y visitantes pueden aprovechar el buen tiempo, pero es aconsejable tener a mano un paraguas o chubasquero, por si acaso se presentan algunas lluvias esporádicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, se mantendrá una temperatura agradable, comenzando en torno a los 19 grados y alcanzando un máximo de 28 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría despejado, aunque habrá intervalos nubosos durante la tarde, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 29 grados en la tarde.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Vilaboa, con un inicio de jornada caracterizado por cielos despejados que permitirán disfrutar de un amanecer claro a las 07:04. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.