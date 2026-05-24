El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera en Pontevedra un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias escasas en algunos momentos. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 80% en este periodo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados y llevar paraguas si planean salir.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 29 grados en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 45% durante la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, estabilizándose en torno a los 24 grados.

El viento soplará mayormente del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en las horas centrales, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga en niveles moderados, oscilando entre el 44% y el 74% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas, podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más agradables. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco y cómodo.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de contrastes, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo cambiante.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados durante las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 29 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos, que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.