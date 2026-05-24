El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Pontecesures se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados al amanecer, descendiendo ligeramente a 19 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, lo que podría contribuir a la formación de nubes y a la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación es más alta entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 80% de posibilidad de que se registren algunas gotas de lluvia.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección este, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas. Hacia la noche, el viento se moderará, con velocidades de alrededor de 10 km/h.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque podría verse afectada brevemente por la aparición de nubes densas en la tarde. Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones cambiantes, especialmente en las horas de la tarde, cuando la posibilidad de lluvia aumenta.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con un aumento de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que aprovechen las horas de sol antes de que las nubes tomen protagonismo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Catoira se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo más nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 31 grados.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, proporcionando un inicio fresco y agradable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Valga se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.