El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo variado que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra en intervalos, con nubes que irán apareciendo y desapareciendo, especialmente en las horas centrales.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores. A medida que el sol alcance su punto más alto, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Este calor, combinado con la humedad relativa que rondará el 50% en las horas más cálidas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en general, con un 15% de probabilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es segura, es recomendable llevar un paraguas o un impermeable si se planea estar fuera durante la tarde. Las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm, lo que indica que, si llueve, será de forma ligera.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Esto proporcionará una brisa agradable, especialmente en las horas más cálidas del día, aunque no se espera que sea lo suficientemente fuerte como para causar molestias.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a 11 grados. La visibilidad será buena, lo que facilitará la observación de las estrellas en un cielo despejado.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente soleado con intervalos de nubes y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Las temperaturas cálidas y la brisa suave harán de este un día agradable para disfrutar al aire libre, siempre con la precaución de estar preparados para posibles chubascos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un aumento en la nubosidad.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 21°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo variado en Salvaterra de Miño. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes comiencen a cubrir el cielo, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.