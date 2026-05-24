El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura durante la mañana oscilará entre los 17 y 19 grados , proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, rondando el 70%, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 28 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para disfrutar de actividades al exterior.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 10% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento significativo a un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será mayormente seca, es recomendable estar preparados para posibles chubascos en la tarde, especialmente en la franja horaria mencionada.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más dinámico.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y agradable. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 21 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente soleado en la mañana, con un aumento de nubes y probabilidad de lluvia en la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que planifiquen sus actividades al aire libre en las horas matutinas y que estén preparados para la posibilidad de lluvia en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, se mantendrá una temperatura agradable, comenzando en torno a los 19 grados y alcanzando un máximo de 28 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría despejado, aunque habrá intervalos nubosos durante la tarde, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 29 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.