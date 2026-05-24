El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos, que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que hacia la tarde se produzcan nubes altas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementará significativamente, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con valores de hasta 0.1 mm, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles chubascos ligeros.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 45% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día. Los vientos soplarán predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en las horas más calurosas.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un pronóstico de 29°C a las 18:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender, volviendo a situarse en torno a los 19°C hacia las 21:00 horas. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia.

En resumen, Poio experimentará un día cálido con intervalos nubosos y una alta probabilidad de lluvia ligera por la tarde. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y considerar llevar un paraguas si planean salir durante las horas de mayor riesgo de precipitación. La combinación de temperaturas agradables y la posibilidad de lluvia ligera puede hacer que sea un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Las primeras horas del día comenzarán con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:04. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad aumente ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un cielo poco nuboso y, en algunos momentos, intervalos nubosos.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera en Pontevedra un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.