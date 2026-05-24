El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se espera un tiempo variado en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, se mantendrá una temperatura agradable, comenzando en torno a los 19 grados y alcanzando un máximo de 28 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 70% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando niveles del 76% al final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, aunque hay una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lluvias escasas en intervalos durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas aumenta hasta un 80%. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con registros que no superan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:57. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 20 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta mayormente soleado, con temperaturas cálidas y una ligera posibilidad de lluvias en la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar del buen tiempo, pero estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Mondariz se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un aumento en la nubosidad.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 46% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría despejado, aunque habrá intervalos nubosos durante la tarde, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 29 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.