El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Oia se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con una temperatura que comenzará en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía, mientras que la humedad relativa se situará en un 62%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

Durante la tarde, se espera que el cielo se torne más nuboso, con un incremento en la cobertura de nubes que alcanzará su punto máximo en la tarde, donde se prevé un estado muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 25 grados, ofreciendo un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad a lo largo del día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, especialmente en las horas de mayor actividad, donde se registrarán vientos de hasta 56 km/h.

El viento, que soplará principalmente del noreste, comenzará con velocidades de 12 km/h en la mañana y alcanzará picos de 28 km/h en la tarde. A medida que se acerque la noche, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:58, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 74% en las últimas horas del día, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente cálido y nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 25 grados, y una baja probabilidad de precipitación. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones del viento y a la posibilidad de tormentas en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo variable que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos dominarán el cielo, con una transición hacia un ambiente más despejado en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19°C, con una ligera disminución a 18°C durante la primera parte de la tarde.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se observarán intervalos nubosos que irán alternando con momentos de cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.