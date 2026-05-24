El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo variable que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos dominarán el cielo, con una transición hacia un ambiente más despejado en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19°C, con una ligera disminución a 18°C durante la primera parte de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 81% en la mañana y descendiendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, la temperatura podría llegar a un máximo de 28°C, lo que sugiere un ambiente cálido y propenso a la actividad al aire libre.

Sin embargo, no se debe pasar por alto la posibilidad de precipitaciones. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 55% en este periodo. Las condiciones meteorológicas indican que se podrían presentar intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes hasta las 20:00 horas, por lo que se recomienda a los residentes estar preparados con paraguas o impermeables.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a 15°C hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y el ambiente se tornará más fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, O Rosal experimentará un día de contrastes, con temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo cambiante a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se experimentarán intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 77% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Oia se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos marcarán el inicio del día, con una temperatura que comenzará en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía, mientras que la humedad relativa se situará en un 62%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se observarán intervalos nubosos que irán alternando con momentos de cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.