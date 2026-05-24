El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese periodo.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 81% al 48% a lo largo del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la combinación de calor y humedad en las primeras horas.

El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento más suaves, pero se espera que la intensidad aumente ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar despejado a muy nuboso, y finalmente a cubierto en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco hacia la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. La puesta de sol está programada para las 21:57, momento en el cual el cielo podría estar cubierto, lo que dificultará la visibilidad de la puesta.

En resumen, O Porriño experimentará un día cálido y mayormente despejado, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un cambio en las condiciones climáticas a medida que avanza el día, especialmente si tienen planes al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 19 grados y alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 21°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, aunque las nubes no serán demasiado densas. La temperatura se mantendrá agradable, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura será notable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.