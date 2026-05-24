El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de mayo

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 56% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de que las temperaturas puedan sentirse un poco más cálidas en las horas pico. A lo largo de la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 63%, lo que permitirá que el tiempo se mantenga cómodo para los residentes y visitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 40 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 35% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día. Las nubes altas comenzarán a aparecer en el cielo a partir de la tarde, pero no se anticipa que generen lluvias.

La puesta de sol se producirá a las 21:59, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de O Grove podrán disfrutar al final del día. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, no debería ser un impedimento para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variado que promete mantener a los habitantes y visitantes atentos a los cambios en el cielo. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracteriza por un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 19 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El día de hoy, 24 de mayo de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra parcialmente con nubes altas, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-23T20:47:10.